Нетребко в льняном комбинезоне неонового цвета с сумкой Bottega предстала в Швейцарии

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже давно выступает на самых больших сценах. Артистка успела объездить Европу, выступала в Нью-Йорке и Москве.

Но в этом году ей сначала пришлось на почти три месяца уйти в отпуск. Лишь недавно она вернулась на сцену, с триумфом выступив в Париже, а затем и в Милане. Звезда исполнила обещание, что продолжит выступать, несмотря на то, что ей пытались помешать.

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Теперь у Анны выдались свободные дни. На этот раз она приехала в Швейцарию. Певица остановилась в Лозанне, где смогла прогуляться по знаковым местам. Она вновь продемонстрировала свое чувство стиля.

На этот раз артистка облачилась в льняной комбинезон неонового цвета, а вместо пояса был использован платок. Лук Нетребко дополнила своей новой сумкой Bottega Veneta.

Благодаря наряду Анна смогла скрыть изъяны фигуры. Она сделала акцент на тонкие щиколотки. Певица насладилась прогулкой. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Какая вы яркая», «Обожаю ваш стиль», «Какая классная», «Ну просто шикарно! Легкий наряд и этот платочек, прям леди из нашего века», «У вас просто дар сочетать вещи», «С такой сумкой только вы можете смотреться органично», — стали писать подписчики.

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