Сотни восхищенных людей: Нетребко в платье оверсайз с пышными рукавами вышла к поклонникам в Милане

Оперная дива впервые дала первый концерт в Италии за долгое время.

Анна Нетребко является известной певицей. Она выступала на самых знаменитых сценах по всему миру. Артистка привыкла к регулярным гастролям. Она успевает растить сына Тьяго, посещать светские рауты и давать несколько концертов.

А вот этой весной ей пришлось сделать перерыв в несколько месяцев, так как в театрах с ней отказались сотрудничать из-за ситуации на Украине.

Свой отпуск Анна провела в Египте, а потом она съездила в Нью-Йорк, где у нее есть своя квартира. Как и обещала певица, она вернулась на сцену. На днях артистка дала концерт в Париже с оглушительным успехом.

А накануне она приехала с мужем Юсифом Эйвазовым в Милан, где успела погулять, а потом выступила в Ла Скала. Она сменила несколько образов. Нежное платье в пол пудрового цвета с прозрачной накидкой подчеркнуло ее фигуру.

А вот после выступления Нетребко вышла к поклонникам, которые столпились у театра. Она предстала в платье оверсайз синего цвета с пышными рукавами и принтом. Публика выкрикивала комплименты. Оперная дива смущенно расписывалась на буклетах.

Ранее Юсиф поддержал жену и отметил, что она победила. Ходили слухи, что Анн не позволят выступать в театрах в Европе, но она отмечала, что является артистом, который должен радовать публику. «Ох, какая вы красивая», «Как мы рады вас видеть», «Самый чарующий голос, самая добрая и стильная артистка», «Без вас было так грустно! Наша дива», «Невомзможно вас не любить», — стали писать пользователи Сети.

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