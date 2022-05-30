Не успела прикрыть: Бузова в легком мини-платье засветила свои прелести на прогулке

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. В этом году блондинка снова стала ведущей шоу «Звезды в Африке», а также кулинарной передачи.

Артистка каждый раз предстает на публике в новых образах. Однако она поправилась и не всегда ей удается скрыть изъяны фигуры. Звезда даже начала заниматься спортом и танцами, чтобы исправить ситуацию.

Несколько месяцев Ольга ждала наступления тепла. Лишь теперь она смогла выйти на прогулку не в кожаных брюках и косухе, а в настоящем летнем наряде.

Телеведущая похвасталась романтичной обновкой с рюшами и змеиным принтом. Она устроила дефиле в легком мини-платье оверсайз с открытыми плечами. Бузова сняла пояс, а ветер поднял подол, засветив ее изящные бедра.

«Наконец-то тепло! Новое платьишко! Легкое, тут на резиночке, с поясом. Можно носить вот так, но я люблю с поясом. На лето просто шикарно», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что наряд с грубыми пудровыми ботинками не сочетается. Другие также посчитали, что Ольга выбрала не самую удачную длину. «Все видно», «А шпильки бы тут пригодились», «Оля, в такой ветер стоит прикрывать тыл», «Ой, неловкой все показала», «Даже не смутилась, а юбка уже на ушах», — стали писать пользователи Сети.

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