Два весенних тренда: Бузова в косухе оверсайз и ботфортах с круглым мысом появилась на публике

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что привыкла много работать. Но в этом году артистка позволила себе больше отдыхать. Она устраивает себе спонтанные поездки на море.

А также телеведущая может уехать в другой город ради хоккейного матча. А так как ей хочется совершенствоваться, а ее расписании появились спортзал и уроки игры на пианино. Звезда ни дня не дает себе просидеть без дела.

Недавно Ольга отметилась в жакете и узких брюках. Этой весной она все чаще носит наряды темных оттенков. 25 апреля телеведущая начала свой день с тренировки, а потом отправилась на занятия по музыке.

Она не удержалась и покрасовалась в новом образе. Бузова подчеркнула фигуру кожаным мини-платьем. Она также облачилась в косуху оверсайз и ботфорты с квадратным мысом, которые стали хитом сезона.

От макияжа Ольга отказалась, а также заплела волосы в косички. Она похвасталась тем, что снова занимается на пианино. Также артистка планирует работать и в майские праздники.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Ну прям девочка», «Оля, какой крутой образ», «Выглядишь роскошно», «Ну вот теперь похудела», «Мне так нравятся свои сапоги», «Рокерский стиль», «Бузова стала одеваться стильно, что еще может радовать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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