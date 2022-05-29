«Оля, какие формы»: Бузова в костюме в пижамном стиле и бра продемонстрировала пышное декольте

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не скрывает, что работает на телевидении уже 18 лет. артистка ведет несколько передач, а также выступает на сцене. Лишь в личной жизни она пока не смогла обрести счастье.

В этом году телеведущая сталкивалась с экс-мужем Дмитрием Тарасовым на премии, а также с недавно она пересеклась с Давой на премии, где щегольнула в откровенном наряде.

Бузова признавалась, что поправилась и пытается вернуться в форму. А так как скоро она даст большой концерт в Москве, то артистка решила всех удивить танцами на пилоне и почти каждый день учит новые связки. 28 мая она пропустила премию RU.TV.

Весь дел она посвятила отдыху. Для променада телеведущая облачилась в костюм в цветочек в пижамном стиле и бра. Лук дополнили туфли нюдового цвета.

Ольга засветила пышное декольте на камеру. Она удивила поклонников тем, как преобразилась ее фигура. Артистка распустила волосы и сделала нежный макияж. Многие отметили, что едва ее узнали. «Леди просто огонь», «Ого, откуда такое декольте?», «Оля, какие формы», «Поправилась удачно», «Такая красивая!», «Глаз не оторвать», «Оля, наводишь жару не только в Сети? Сногсшибательна», — прокомментировали пост подписчики.

Вечер Бузова провела в ресторане с подругами. Дома она почти не бывает. К слову, живет артистка в соседнем подъезде с Давой.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!