Сама женственность: Агата Муцениеце в силуэтном платье и косухе щегольнула на съемках

Агата Муцениеце два года назад пережила развод с Павлом Прилучным. Она не скрывает, что ей тяжело далось это решение. Но актриса стала чаще сниматься в кино, сменила имидж и похудела.

А недавно она купила роскошный дом возле леса с панорамными окнами. Пока лишь в личной жизни ей не удалось обрести счастье. А вот Прилучный подогрел слухи о свадьбе с Зепюр Брутян, с которой уехал отдыхать на море.

Муцениеце не скрывает, что общается с экс-мужем. Но возвращаться к нему она не намерена. На днях актриса уехала на съемки фильма «Честный развод-2», где ее напарником выступает Александр Робак.

Накануне она предстала в пальто и модных брюках. А теперь артистка покрасовалась в гримерке в силуэтном черном платье по фигуре с разрезом. Лук дополнили яркий макияж и косуха оверсайз.

Поклонники посчитали, что Агата похорошела. многие также пришли в восторг от ее монохромного образа. «Ох, вот это преобразилась», «Гримеры творят чудеса», «Какая роскошная», «Платья вам очень идут», «Похоже, что вы становитесь все краше», «Развод точно вам пошел на пользу», «Вы выглядите влюбленной», «Ну что за красотка», «Надеюсь, вы не только ради роди так выглядите», — стали писать пользователи Сети.

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