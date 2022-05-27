«Саша не отстает»: Муцениеце в брюках клеш и пальто песочного цвета отметилась с Робаком на съемках

Бывшая жена Павла Прилучного проводит время на съемках второй части комедии «Честный развод». Она щегольнула в стильном наряде.

Агата Муцениеце не скрывает, что в юности работала моделью. Лишь потом она решила начать карьеру в кино. Уже одна из первых ее ролей в сериале «Закрытая школа» принесла ей известность.

Вскоре она пополнила копилку работала в картинах «Тобол», «Тайный город», «Квест». А также брак с Павлом Прилучным также добавил ей славы. И хоть она подарила ему двоих детей, супруги развелись в 2020 году.

Примечательно, что Агата тяжело переживала развод. Но теперь она поддерживает дружеские отношения с Павлом. Сама актриса постройнела и стала одеваться более женственно.

На днях она уехала на съемки второй части комедии «Честный развод». Муцениеце 26 мая поделилась кадрами, на которых предстала в брюках клеш и пальто песочного цвета. Монохромный образ вытянул силуэт.

Она провела время с Александром Робаком. Они снова работали в паре. Артистка засняла, как они ужинают прямо во время работы.

«Мы тут посоветовались с оператором и режиссером. мы решили, что надо зафактурить столы, а то они какие-то не живые. Нападай! Это все надо съедать! Саша тоже не отстает», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. Зрители ждут продолжения фильма. «Как красиво», «Как вы классно сработались», «Наша красотка», «А какой наряд! Вам идет», «Цвет и фасон бесподобные», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!