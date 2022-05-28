Само совершенство: Клава Кока в блузке-корсете и прозрачных лосинах со штрипками засветила бедра

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она активно выпускает новые хиты и становится лауреатом музыкальных премий. В этом году певица успела снять несколько клипов и провести отпуск в Исландии.

Она каждый раз появляется на публике в молодежный ярких образах. В свои 25 лет артистка предпочитает подчеркивать достоинства своей фигуры.

На днях после премии «Жара» Клава отправилась на гастроли. Она носит то джинсы с косухами, то мини-платья. На этот раз певица устроила дефиле в очередном городе.

Певица облачилась в фактурную блузку-корсет и прозрачные лосины со штрипками. Она дополнила образ туфлями на шпильке. Кока засветила свои изящные формы, демонстрируя наряд во всей красе. Звезда также не скрыла свои бедра.

Поклонники посчитали, что образ очень пикантный. Многие осыпали комплиментами блондинку. «Ну шикарная», «Какая красотка», «Ой, вот это наряд», «Словно сбежала с обложки журнала», «Красивая, слов нет, чтобы описать», «С такой фигуркой можно носить все», «Ну что за богиня», «Стоило ждать такую красоту! Все при ней», «Приезжай к нам еще! Ты космос», — стали писать пользователи Сети.

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