Едва прикрыла прелести: Клава Кока повторила образ Ольги Бузовой

Клава Кока является популярной певицей. Она смогла выпустить несколько хитов и уже пела в дуэте с Александром Реввой и Димой Биланом. Блондинка даже подружилась с Филиппом Киркоровым.
А вот ее отношения с Ольгой Бузовой не самые гладкие, так как после отпуска в Куршевеле они перестали тесно общаться. Однако поклонники замечают, что у них много общего. Артистка тоже старается быть искренней, не боится экспериментировать с имиджем и ищет любовь.
Накануне в Москве состоялось одно из самых грандиозных событий — премия «Жара». На мероприятии многие гости выделились с помощью нарядов. Клава появилась на сцене в мини-платье под зебру с перчатками, пришитыми к наряду.
Певица подчеркнула изгибы своей фигуры, а туфли на каблуке дополнили образ. Она едва прикрыла свои бедра. Поклонники осыпали артистку комплиментами.
Но оказалось, что в таком наряде два года назад уже щеголяла Ольга Бузова. В нем ее видели на пресс-завтраке «Муз-ТВ». Фанаты осыпали комплиментами Клаву.
«Очень красивая», «Ох, а фигурка сочная», «Выглядишь роскошно», «А Бузова уже носила такое. Ты донашиваешь?», «Гардероб у тебя интересный», «У тебя вкус совпал с выбором Бузовой», «Странный наряд, но фигурка прелестная», «Какая ты конфетка», — стали писать подписчики.
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