В трендах лета: Клава Кока в модном топе и белых джинсах с двойной молнией щегольнула на публике

Клава Кока является одной из молодых популярных исполнительниц. Она не скрывает, что в начале карьеры ее не все хвалили. Но певица подписала контракт с крупным лейблом и выпустила ряд хитов.

Более того, она завоевала любовь поклонников также своим ярким стилем. Артистка носит короткие платья и даже выступает в босоножках с мехом. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства.

Недавно Кока находилась на гастролях. Она посетила несколько городов и каждый раз демонстрировала новые луки. А вот 25 мая певица посетила открытие Black Star Lounge в Москве.

Она облачилась в белые джинсы с модной посадкой и двумя молниями, одна из которых расстегнута. Декоративный топ дополнил образ. Клава подчеркнула свою талию и плоский живот. Она поддержала тренды лета, выбрав необычный крой и белый цвет.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Многие признались, что она выглядит словно звезды из 2000-х. Именно эта мода возвращается в этом году. «Какая классная», «Джинсы крутые», «А Кока всегда впереди всех! Особенно хорош наряд», «Белый тебе к лицу», «Наш дерзкий ангел», «Ну прям 18-летняя покорительница сердец», «Выглядишь так модненько», — стали писать пользователи Сети.

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