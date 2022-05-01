Сверкнула декольте: Рудова в черном топе с вырезом устроила «пылкие» танцы в баре

Актриса отправилась повеселиться с подругами в бар. В Сеть попали пикантные кадры.

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Зрители знают ее по сериалу «Татьянин день». Но также она отметилась в картинах «Бихэппи», «Свингеры». Актриса обладает эффектной внешностью.

Она сетовала, что ей достаются однообразные роли. Так недавно артистка снялась с Павлом Прилучным в проекте «Рынок шкур», а потом она отметилась с Дмитрием Нагиевым в сериале «В активном поиске 2».

Накануне Рудова решила развеяться с подругами. Она принарядилась в джинсы с высокой посадкой и облегающий топ с разрезом. Яркий макияж дополнил ее образ. Она отправилась в бар, где смогла повеселиться.

В какой-то момент артистка уже хвасталась не едой и напитками. Она продемонстрировала пышное декольте на камеру. А подруга Ульяна Банана засняла ее пылкие танцы. Наталья нисколько не стеснялась публику.

«Самогон выпила и в танцы», — шутливо заявила Ульяна.

На плечах звезды была косуха оверсайз. Однако ей было жарко тем вечером. Поклонники восхитились пластичностью Рудовой. Другие отметили, что она находится в отличной форме.

«Ну очень красивая», «Роскошная фигурка», «Этот животик так и манит», «Ну просто ангел», «Топик точно маловат», «Какая блондинка», «Подберите слюнки», «Я любуюсь этой талией», «Красоты не отнять», «Вид сверху удался», «Какие танцы, ух», — прокомментировали кадры подписчики.

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