Отказалась от белья: Рудова в миниатюрном платье бэби-долл засветила декольте на прогулке

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Примечательно, что ей достаются роли роковых красавиц. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Блондинка часто демонстрирует формы в бикини и носит пикантные наряды. Но сама артистка заверяет, что не любит носить откровенные луки. 25 мая звезда приехала в Санкт-Петербург и решила отправиться на прогулку.

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На этот раз Рудова решила одеться по-летнему. Она покрасовалась на балконе в мини-платье в стиле бэби-долл с цветочным принтом. Маленькие рукава-фонарики и декольте на шнуровки придали изюминку образу. Актриса отказалась от белья, засветив пышное декольте на камеру. Длинный кардиган и сапоги рыжего цвета завершили ее аутфит. Она устроила дефиле в лучах солнца.

«Гулять», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие посчитали, что она мечта многих мужчин. «Красотка, конечно», «У вас все вывалилось», «Просто пушка», «Наталья зажигает», «Просто фантастически», «Как же вам идут такие образы», «Ну это чистый соблазн», «Вы покоряете одним своим видом», «Слюнки подберите», «Красивая невозможно», — прокомментировали пост подписчики.

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