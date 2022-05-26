Где-то кусает локти Дава: Бузова в кожаных шортах блеснула роскошной фигурой на пилоне

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Теперь блондинка ведет новые передачи и даже играет в театре.

Артистка мечтает о семье, так как в карьеру добилась многого и даже сколотила приличное состояние. Но пока мужчину своей мечты она не встретила. Однако звезда делает все, чтобы выглядеть привлекательно. Она носит короткие платья и не перестает заниматься спортом.

Если на днях Бузова щеголяла на премии, демонстрируя стильный образ, то теперь она поделилась кадрами с тренировки. Телеведущая похвасталась связкой, которую выучила. Она предстала в боди и кожаных шортах.

Артистка покрасовалась у пилона, она показала, как умеет кружиться на шесте и прогибаться «кошечкой», стоя на коленках. Ольга продемонстрировала свою преобразившуюся фигуру. Звезда смогла похудеть.

«Новая связка пока сырая. Не судите строго», — написала она.

Поклонники были в восторге от того, как выглядит Бузова. Многие стали писать ей комплименты. Фанаты уверены, что Дава жалеет, что не смог сохранить их отношения. «Ольга, ну это уже намного лучше», «Очень эффектно», «Почти получилось! Вид сзади хороший», «Ну прям фигурка преобразилась», «Как изящно, даже шорты не испортили вид», «Ну, ножки стали подтянутыми», — прокомментировали пост подписчики.

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