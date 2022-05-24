Стильный монохром: Бузова в платье с бахромой и ультрамариновой жакете пришла на премию

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Регулярно артистка хвастается новыми образами. Она ездит на съемки и не пропускает светские рауты.

После того, как началась весна, телеведущая ходит в спортзал и занимается танцами, чтобы вернуться в форму. Каждый день она предстает на публике то в косухе, то платье.

24 мая Ольга с утра отметилась на пресс-завтраке. Она в узких брюках и жакете с пайетками-чешуйками розового цвета повидалась с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым. А вечером ее ждал второй выход в свет.

На этот раз она выбрала тотал лук в ультрамариновом цвете. Бузова примерила платье с бахромой и колготки в тон. Образ дополнили жакет оверсайз и туфли Amina Muaddi. Даже в косичку она вплела синие прядки.

Артистку на красной дорожке сразу окружили журналисты. Она покрасовалась в ярком образе. И также Ольга получила заветную награду в номинации «Тренд года». Она поблагодарила Оксану Федорову, которая организовала премию журнала MODA Topical.

А вот после церемонии телеведущая уединилась в ресторане и заказала большую порцию картофеля-фри и другой еды. Поклонники отметили, что у нее стильный образ. «Оля, тебе очень идет этот цвет», «Шикарная», «Какая-то синяя, колготки — перебор», «Опять вырядилась», «Оля, ты прям красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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