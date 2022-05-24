«Must have этого сезона!»: Бузова в леопардовом комбинезоне и косухе оверсайз вышла на променад

Ольга Бузова уже не ведет шоу «Дом-2». Но она продолжает быть одной из самых известных персон в стране. Она стала ведущей шоу «Звезды в Африке». Также артистка снимается в новых проектах и дает концерты.

Каждый раз она демонстрирует новые образы. Этой весной телеведущая уже удивила публику платьем, в котором пришла на премию «Жара». Она также сняла новый клип, примерив смелые наряды.

А вот 23 мая Ольга отправилась на променад. Весь день она посвятила своим делам. Еще в лифте телеведущая покрасовалась в леопардовом комбинезоне с разрезами на талии. лук дополнила черная косуха оверсайз. Телеведущая собрала волосы в хвост, вот от макияжа она отказалась. Бузова насладилась пением птиц, а вот прохладный воздух ее расстроил.

«Слышите этот звук? Звук весны, который мы не слышали всю весну! До сих пор холодно! Когда уже тепло?» — спросила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Но на этот раз она не использовала фильтры, показав разницу. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Леопардовый принт в моде не только в этом сезоне, но и заявлен на следующий год. Один из модных принтов. Выбор комбинезона для прогулки, на мой взгляд, очень удачен, потому что дает свободу движениям. В подобном варианте с вырезами по бокам — must have этого сезона! Что касается кожаной косухи, то это тоже очень модная вещь этой весной и в сочетании с комбинезоном очень практично. Комбинезон трикотажный и достаточно легкий, а кожаная куртка будет закрывать Ольгу от внезапного ветра. Ольга всегда в куртке модных тенденций, поэтому ее выбор не удивителен», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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