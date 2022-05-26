Две блондинки в платьях: старший сын Орбакайте появился на концерте мамы со своей женой

Кристина Орбакайте в свой день рождения дала долгожданный концерт. С ней были ее родные.

Кристина Орбакайте уже давно покорила сцену. Она пошла по стопам своей мамы и стала певицей. Более того, артистка играет в театре и снимается в кино.

Она обычно много путешествует, но в этом году Кристина ездила на гастроли по городам России, а потом готовилась к концерту в Москве. А вот ее мама Алла Пугачева с мужем и детьми уехала в Израиль, поэтому пропустила ее день рождения.

25 мая Кристина блистала на сцене Crocus City Hall. Она собрала полный зал. Ее пришли поддержать не только поклонники, но также друзья и коллеги. Артистка исполнила свои хиты и даже песню мамы.

Она сменила несколько образов от платьев с бахромой до комбинезона с жакетом. Орбакайте танцевала и пела вместе со своим коллективом. А также она всех растрогала, вспомнив слова своей мамы.

На этот раз после концерта ее поздравили самые близкие. Пришел ее поддержать старший сын Никита Пресняков. Он появился за кулисами с молодой женой Аленой Красновой, которая облачилась в салатовое мини-платье на запах. Именинница предстала в черном силуэтном наряде с принтом в виде языков пламени. Они сделали памятное фото.

Поклонники восхитились тем, как в 51 год выглядит Кристина. Многие осыпали ее комплиментами. А от ее выступления были в восторге Саша Савельева, Анита Цой и другие известные персоны.

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