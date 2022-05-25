«Она сказала: «Мне так хочется жить»: Орбакайте рассекретила слова Пугачевой на концерте

Певица во время своего выступления в Москве поделилась со зрителями трогательными словами Примадонны.

Кристина Орбакайте является одной из самых известных певиц в России. Она росла в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет была рядом с артистами и оказывалась за кулисами фестивалей и концертов.

Теперь Кристина регулярно дает гастроли. Она также играет в театре и снимается в кино. Однако последние несколько недель звезда готовилась к большому концерту, который планировала устроить еще год назад.

25 мая в свой день рождения Орбакайте собрала полный зал. Она исполнила не только свои хиты, но и мамины. Певица сменила несколько образов. Она выбирала наряды, которые подчеркивают ее фигуру.

Артистка предстала в платье с бахромой и даже в комбинезоне. А когда блондинка вышла на сцену в серебристом платье в пол, то не только спела, но и рассекретила слова Пугачевой.

«Она сказала, это были первые „Рождественские встречи“. Она сказала: „Мне так хочется жить в такое время, когда вся злоба людская останется только в ритмах музыки, а нам с вами останется мирное небо над головой и счастливые, здоровые дети!“ Так давайте любить друг друга, признаваться друг другу в любви и в будни, и в праздники», — произнесла звезда.

Публика осыпала ее овациями. Многие отметили, что артистка выглядела ярко и стильно. Другие восхитились ее голосом и пластичностью.

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