Спела песню Пугачевой: Орбакайте в комбинезоне с лампасами и жакете отпраздновала 51-летие на сцене

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене, а также снимается в кино. Артистка прикладывала много усилий, чтобы добиться признания.

Алла Пугачева всегда поддерживала дочку. Обычно они вместе отмечают праздники, а летом у Примадонны любит гостить внучка Клавдия. Но на этот раз Алла Борисовна уехала с семьей в Израиль и обещала вернуться к осени.

А вот 25 мая Орбакайте дала долгожданный концерт в Москве. Она выступила в свой день рождения, сменив несколько образов. Артистка предпочла блеснуть в золотом платье с ботфортами, а также устроила танцы в мерцающем платье с пайетками-зеркалами.

А вот в конце вечера Кристина уже пела и танцевала в черном комбинезоне с лампасами и жакете в тон. Она исполнила песню мамы «Позови меня с собой».

Потом на сцену выкатили многоярусный торт. Орбакайте свое 51-летие отпраздновала со всем залом. Поздравить ее пришли друзья, среди которых была Саша Савельева и другие известные персоны.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ну очень красивая», «Какая классная», «Кристины, ты молодец», «Перепела маму», «Прям заворожила», «А какие костюмы! Сплошной восторг», «Очень обворожительная», «Стройная, красивая, бесподобная», «Искренняя красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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