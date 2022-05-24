Молодит и освежает: 38-летняя Алсу впервые за долгое время сменила прическу

Алсу является одной из самых известных певиц в России. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. И даже спустя год артистка может похвастаться стройной фигурой.

Она славится своей утонченностью. Алсу носит вечерние платья и каблуки, а в обычной жизни ее можно увидеть в джинсах. Недавно она отдохнула с мужем в Яном Абрамовым в Дубае. После шоу «Маска» звезда провела время с семьей.

А вот на днях Алсу выступила на сцене с Ириной Понаровской. Она облачилась в брюки и рубашку с поясом. Певица смогла восхитить публику. А теперь она сняла видео в домашней обстановке.

38-летняя артистка решила спеть одну из песен, звучавших в шоу «Маска» своим необычным тембром голоса, чтобы развеять домыслы, что якобы в костюме Пчелы была не она. Примечательно, что звезда впервые сменила прическу за долгое время. Она сделала асимметричный каскад.

«Не имею привычки оправдываться и что-то кому-то доказывать (когда уверена в своей правоте), но все-таки решила записать это небольшое видео, потому как ‘накопилось’, и ‘достали’ уже пчелку. Жужелица желает всем прекрасного вечера», — написала звезда.

Поклонники восхитились ее голосом. Многие также признались, что необычная стрижка ее сделала моложе. «Ты прекрасная!», «Браво и еще, раз браво», «Это так круто» , «Какая стрижка», «Молодец! Такой шикарный талант! Мы любим вас!», «Очень классная», «Стали еще моложе», «Алсуш, ты просто бомба», «Ой, как пряди обрамляют шею! Красотища», — прокомментировали пост подписчики.

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