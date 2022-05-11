Редкий случай: Алсу в белоснежном костюме появилась с мужем на закрытой вечеринке в Дубае

Артистка и Ян Абрамов побывали на гала-ужине Big Art Festival. В семизвездочном отеле Burj Al Arab во время концерта Леонида Агутина исполнительница хита «Зимний сон» подпевала коллеге по цеху.

Алсу является известной певицей. В свое время она стала одной из первых, кто занял высокое место на «Евровидение», поехав от России. Теперь артистке уже 38 лет. Она растит троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля.

Певица продолжает выступать на сцене и выпускать новые треки. А недавно она удивила публику, приняв участие в шоу «Маска». Звезда, как оказалось, скрывалась в костюме Пчелы.

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А вот майские праздники Алсу уже отмечала в Дубае. Еще Регина Тодоренко проболталась, что певица собралась в поездку. Как оказалось, она отдыхала в жаркой стране с мужем Яном Абрамовым.

Они были замечены на закрытой вечеринке Big Art Festival. В семизвездочном отеле Burj Al Arab во время концерта Леонида Агутина исполнительница хита «Зимний сон» подпевала коллеге по цеху.

Алсу предстала в белоснежном костюме с жилеткой. Она разместилась за одним из столиков. По неизвестным причинам певица отсела от мужа. Она подчеркнула свой загар. А в это время на танцполе зажигала Полина Гагарина, которая тоже успела отдохнуть в Дубае с дочкой и сыном.

Гости вечера смогли отведать карпаччо из сезонных сицилийских креветок и авторский десерт от шеф-повара с лимонным сорбетом. Элитное шампанское лучших французских брендов лилось рекой.

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