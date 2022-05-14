Палаццо, клеш, слим: какие модные джинсы носят Алсу, Пугачева, Водянова и другие звезды

Эксперт в области моды Лариса Тимиряева рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какие джинсы стоит купить в этом сезоне.

В гардеробе любой девушки есть базовые вещи. Кардиганы, юбки, брюки и даже куртки особенно востребованы весной. Не обойтись и без обуви. Но самой универсальной вещью, которая есть у каждого и заменяет сразу несколько нарядов стали джинсы. Однако каждый год в моду входят новые фасоны или возвращаются к популярности старые.

О том, какие джинсы купить в этом сезоне поведала читателям сайта Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Джинсы — это базовый предмет гардероба, поскольку с ними носят одежду любого стиля: от кэжуал до классики. Они способны «омолодить» и осовременить любой аутфит, главное найти правильные джинсы с идеальной посадкой и знать небольшие секреты грамотной комплектации. Разберем подробнее», — отметила эксперт.

Кети Топурия

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия много лет выступает на сцене. Многие восхищаются тем, как выглядит певица и ее чувством стиля. Она подобрала себе лаконичные джинсы, которые сочетает с актуальным кардиганом.

«Кети Топурия отдала предпочтение универсальной модели прямых, слегка зауженных, укороченных джинсов — дудочек. Этот фасон комплиментарно демонстрирует любую форму ног, поскольку не облегает, но визуально выравнивает, стройнит и вытягивает их. В этом сезоне их модно слегка подворачивать, поскольку в тренде штанины с подворотами», — пояснила Тимиряева.

Анастасия Шубская

Жена Александра Овечкина является дочкой актрисы Веры Глаголевой. Анастасия Шубская отличается элегантностью. Она растит двоих детей, но увидеть ее в спортивном костюме — большая редкость. Ей нравится сочетать джинсы с жакетами и туфлями на шпильке.

«Подвернула свои джинсы и Анастасия Шубская, делая акцент на тонкую щиколотку. Для усиления эффекта подвернутые джинсы лучше всего носить с обувью на каблуке и чем изящнее обувь, тем более изящной и хрупкой будет казаться щиколотка, добавляя изящества и утонченности всему образу. Поэтому Анастасия и надела белые туфли — лодочки на шпильке», — отметила Лариса.

Алена Гаврилова

Бывшая жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова является победительницей конкурсов красоты. Она следит за трендами и не перестает радовать поклонников женственными образами. В ее гардеробе есть джинсы прямого кроя, которые подойдут высоким и стройным девушка .

«А такие же джинсы классической длины просто идеально комплектуются с одеждой элегантного классического стиля, а так же с праздничной, создавая контрастный стиль кэжуал шик, как это сделала Алена Гаврилова, надев прямые джинсы — дудочки с классическим жакетом», — рассказала эксперт.

Клава Кока

Певица Клава Кока ворвалась в мир шоу-бизнеса. Она любит яркие образы. Не удивительно, что многие поклонники стараются ей подражать. Даже джинсы она выбрала не простые, а с потертостями и люрексом.

«Не менее универсальны прямые джинсы более свободного фасона, поскольку все же объемы рулят. Более объемную версию прямых джинсов хорошо комплектовать с облегающим верхом, создавая модный контраст, как это сделала Клава Кока», — дала совет Тимиряева.

Стеша Маликова

Дочка Дмитрия Маликова давно интересуется модой. Стеша Маликова открыла свой бутик. Она теперь каждый сезон рассказывает о трендах. В ее гардеробе есть лаконичные джинсы с рваными местами. Она сочетает их с уютным кардиганом.

«Добавит модного градуса джинсам прямого кроя, да и любым джинсам — рванинка, вновь вернувшаяся в моду вместе с трендом на различные разрезики и вырезы, демонстрирующие оголенные участки тела. Так что джинсы с рванными участками вновь в модных фаворитах», — высказалась Лариса.

Лера Кудрявцева

В свои 50 лет Лера Кудрявцева может похвастаться стройной фигурой. Она не стесняется носить облегающие наряды, но ценит комфорт. Без джинс телеведущая не обходится.

«А вот Лера Кудрявцева облачилась в облегающие джинсы. Не очень понятно по видео- фрагменту это слим или скинни, скорее всего — скинни, но в любом случае, и те и другие в тренде. Сколько не пытались их отправить в антитренды, но в весенне-летнем сезоне 2022 в моду ворвалось утрированное прилегание, кэтсьюты и, естественно, прилегающие фасоны джинсов автоматически вновь оказались на пике популярности, так что, если позволяет стройность ног, носите и будьте в тренде. Как правило облегание снизу носят с объемным верхом или в многослойных аутфитах», — сказала Тимиряева.

Меган Маркл

Жена британского принца Гарри Меган Маркл раньше была актрисой. Она любит добавлять в образы нотку простоты, но при этом выдерживает элегантный стиль.

«Меган Маркл так же отдала предпочтение модным узким джинсам slim (слим). У них плотная посадка на бёдрах, но в нижней части их силуэт можно описать как прямой. Они не облегают щиколотку и более расположены к классической одежде, чем скинни, и их можно надеть в офис с условным дресс-кодом. Вообще джинсы slim могут служить идеальной базой в гардеробе. Присмотритесь» — посоветовала эксперт.

Наталья Водянова

Наталья Водянова живет в Париже. Она частая гостья на модных показах. Модель каждый раз демонстрирует актуальные образы. Ей нравится носить джинсы клеш. Она создает тотал луки из денима.

«В модных фаворитах джинсы — клеш из 70-х. Такие джинсы идеальны в трендовой тотал деним комплектации, а так же в комплектах в модном стиле бохо шик. Расклешенность снизу гармонично сочетается с распущенными волосами, объемными солнечными очками, объемными сережками и браслетами, а также с плечевой одеждой с трендовой бахромой. Одним словом, хотите добавить богемной нотки образу, выбирайте этот фасон», — пояснила Тимиряева.

Алсу

Певица Алсу с юных лет выступает на сцене. Она не только ведет себя как леди, но и одевается так, что стилисты восхищаются ее образами.

«Большой популярностью пользуются джинсы палаццо, объемные, свободно ниспадающие с расширяющимися к низу брючинами. Особенно длины в пол. Несмотря на то, что в моду вернулась низкая посадка, объемные джинсы, да еще и с расширяющимися штанинами лучше сядут на фигуру с высокой посадкой. И еще одно правило нужно для себя уяснить, если хотите казаться стройной. Стройность — это не худоба, а гармония в пропорциях. Так вот, на сколько вы добавляете объема вширь, на столько же добавьте объема вверх. Т.е., такие широкие брюки лучше носить с обувью на каблуке, тем более сейчас в тренде обувь на объемной платформе и устойчивом каблуке. Джинсы палаццо гармонично носить в сочетании с приталенным жакетом. Объемная линия плеч жакета уравновесит ширину штанин, а на их фоне талия будет казаться меньше, а силуэт изящнее», — рассказала Лариса.

Нюша

Певица Нюша всегда предпочитала молодежные образы. Даже на курорте в Дубае она хвастается луками с джинсами. Так как артистка обладает фигурой с формами, то выбирает высокую посадку.

«Если говорить о моде на посадку, то сейчас то время, когда модно все, ведь главное, выбрать то, что украсит, а не изуродует фигуру. Низкая посадка очень требовательна к прессу живота, к длине ног, поскольку визуально укорачивает их. А вот высокая посадка наоборот, визуально удлиняет ноги. Любите носить что — то среднее, носите», — отметила Тимиряева.

Алла Пугачева

Алла Пугачева даже в 73 года не перестает следить за модой. За последние годы она похудела и сменила стиль. Теперь певица выбирает более современные образы.

Она не скрывает, что наряды ей дарят именитые дизайнеры. Но в ее гардеробе есть джинсы голубого цвета слегка свободные, которые она сочетает с белыми грубыми ботинками и кардиганом в том. За счет светлых тонов ее лук молодит и освежает.

Алина Кабаева

Гимнастка Алина Кабаева редко выходит в свет. Она часто носит платья. Но недавно спортсменка появилась на публике в джинсах гранитного цвета с потертостями. Она сочетала их с белой рубашкой, поверх которой надела вязаный кардиган темно-синего цвета. Ее наряд в стиле кэжуал дополнили кроссовки.

«Как я уже обозначила, что сейчас нет антитрендов, поэтому можно смело выбирать любой фасон джинсов, который будет презентабельно демонстрировать фигуру. Нет никаких ограничений и по цвету. Можно отдать предпочтение ретро варианту и приобрести джинсы-варенки. В моде так же темно синий деним, джинсы с принтом, а также белые, черные и цветные джинсы. Каждая может выбрать свое», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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