«Икона стиля»: Алсу в струящихся брюках с поясом-корсетом и блузке предстала на сцене с Понаровской

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что уже в юном возрасте стала очень знаменита и блистала на больших сценах. Артистка славится не только своим вокалом, но и утонченными манерами, а также особым чувством стиля.

Она носит вечерние платья и костюмы с женственными деталями. Певица в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у нее трое детей.

Не так давно Алсу удивила всех, когда оказалась в шоу «Маска». Она пряталась в костюме Пчелы. Даже Филипп Киркоров не догадался, что там исполнительница хита «Зимний сон».

А вот потом она с мужем Яном Абрамовым провела отпуск в Дубае. Оказалось, что артистка уже вернулась в столицу. Она приняла участие в концерте Ирины Понаровской, который прошел 18 мая.

На сцене звезда предстала в белой блузке в тонкую полоску и черных брюках с бархатным поясом-корсетом. Лук дополнили туфли и развязанный галстук-бабочка. Певица подчеркнула свою стройную фигуру.

«Ирина Понаровская — икона стиля, олицетворение женственности и грации и конечно, артистка с утонченным, безупречным музыкальным вкусом. Счастлива была вчера принять участие в сольном концерте в Крокусе и исполнить дуэтом красивейшую песню „Ты всегда со мной“ (автор — наш дорогой Сосо Павлиашвили). P.S. И, конечно, моя прекрасная коллега в шоу „Маска“ — наш любимый сладкий Пончик», — написала звезда.

Поклонники осыпали их комплиментами. Алсу сразила их своим образом, а Ирина — моложавым видом. «Сражающая наповал красота!», «Классно спели! Вообще было чувство, что это песня из твоего репертуара», «Олицетворение женственности и грации это вы, Алсу», «Какие крутые», «Ирина просто сногсшибательно выглядит», «Какие брюки! А серьги! Красота», — прокомментировали пост подписчики.

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