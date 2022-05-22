«Вот это формы»: 44-летняя Федорова в «голом» платье не скрыла точеную фигуру на публике

Победительница конкурсов красоты для выступления на паркете выбрала смелый образ. Она получила сотни комплиментов.

Оксана Федорова 20 лет назад прославилась на всю планету. Она завоевала титул «Мисс Вселенная». Однако красавица из России вскоре потеряла корону.

Спустя годы она смогла поработать телеведущей, начать организовывать светские рауты и даже стала певицей. В свои 44 года Оксана следит за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Она растит двоих детей и успевает путешествовать.

Также большим увлечением Федоровой стали бальные танцы. Порой она участвует в турнирах. Недавно ей удалось побывать на соревнованиях со знаменитым танцором, который стал ее партнером. На паркете она щегольнула в разных нарядах, но один сразил публику. Оксана предстала в нюдовом платье по фигуре со стразами и розовыми перьями на юбке. Пикантный наряд подчеркнул ее прелести.

«Делюсь прекрасными кадрами и видео нашего с Олегом Харламовым выступления на Кубке Губернатора. Огромная благодарность организаторам мероприятия», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие пришли в восторг от того, в какой она находится форме. «Очень красиво! И образ, и танец», «Оксана, какая красота!», «Вот это формы», «Оксана, вы настоящее воплощение весны, браво!», «Что за прелесть», «Платье вызывает восторг», «Сказочный образ», «Как вы выглядите! Вообще не стареете!», «Фигурка богини», — прокомментировали пост подписчики.

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