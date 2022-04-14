Сама женственность: Федорова в черном платье в пол с разрезом появилась на публике в парке «Зарядье»

Оксана Федорова 20 лет назад прославилась на весь мир. Она победила в конкурсе «Мисс Вселенная», но с короной ходила недолго. И даже спустя время поклонники не перестают восхищаться ее красотой.

Она стала телеведущей и певицей. Оксана даже участвовала в шоу «Маска», где поразила судей. В обычно жизни она организует светские рауты и воспитывает двоих детей. 44-летняя артистка — желанная гостья на праздниках.

В последнее время Федорова часто носит костюмы. Она предпочитает выглядеть женственно и сдержанно. Но на днях светская львица приняла участие в концерте. Она не скрывает, что любит наряжаться.

На этот раз она предстала на сцене в парке «Зарядье» в черном вечернем платье в пол с открытыми плечами и разрезом на юбке. Туфли с ремешком и длинные сережки дополнили образ. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«В „Зарядье“ состоялся концерт Скрябина, приуроченный к празднованию 150-летнего юбилея великого композитора и пианиста, основоположника светомузыки Александра Скрябина! Это был настоящий праздник музыки», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Многие осыпали ее комплиментами. «Талантливая и ослепительно красивая», Роскошный наряд«, «Вы вообще не стареете», «Просто волшебный образ», «Вы потрясающая», «Просто статуэтка», «Я в восторге от платья и этих идеальных ног», — прокомментировали пост подписчики.

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