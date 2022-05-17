В брюках клеш и пончо в клетку: Федорова посетила святой источник Радонежского

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» решила снова увидеть «Гремячий ключ». Она побывала на знаменитом водопаде.

Оксана Федорова является победительницей конкурса «Мисс Вселенная». В этом году прошло 20 лет со дня, когда она примерила заветную корону. Примечательно, что в 44 года Оксана по-прежнему может похвастаться стройной фигурой.

Она частая гостья на концертах и светских раутах. При этом модель успела стать мамой. У нее растут дети Елизавета и Федор. Она успевает устраивать фотосессии, вести концерты, но и путешествовать.

Еще недавно Федорова в вечернем платье щеголяла на публике. А 15 мая она провела время в деревне Взгляднево в Сергиево-Посадском районе. Там находится святой источник Сергея Радонежского «Гремячий ключ».

Для прогулки на свежем воздухе Оксана облачилась в брюки клеш нежно-розового цвета и пончо в клетку с бахромой. Волосы она собрала в небрежный пучок. Звезда увидела красочные поля, старинные постройки и водопады.

«Воскресенье для меня важный день, я стараюсь освобождать его от суеты . Сегодня мы ездили на святой источник Сергия Радонежского „Гремячий ключ“. Давно там не была . И увидела, как преобразилась территория, появилась дорога. А когда-то мы шли несколько километров по бездорожью. С погодой повезло, людей было мало. Прекрасное место силы. В середине XIV столетия, согласно преданию, здесь остановились Старец Сергий с учеником, впоследствии святым Романом Киржачским, по пути из Троицкого монастыря к речке Киржач.

По просьбе Романа, которому очень хотелось пить, после молитвы Сергия и удара посохом из склона горы забил источник. Его воде приписывают способность исцелять верующих. Обязательно нужно побывать здесь», — рассказала Федорова.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие адресовали ей комплименты. «Какая вы красотка», «Вообще не меняетесь», «Какой у вас наряд», «Брюки классные», «Это очень хорошее место», — стали писать подписчики.

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