Девушка-весна: Бородина в белых брюках и розовой рубашке в клетку предстала с дочками на празднике

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». А также она может похвастаться тем, что уже около 20 лет строит карьеру на телевидении. Ксения стала медийной личностью. Ее приглашают на премии и красные дорожки.

А после развода с Курбаном Омаровым она стала еще чаще выходить в свет. Телеведущая покупает квартиры и отдыхает на дорогостоящих курортах. Недавно звезда вернулась из Дубая.

Почти каждый вечер Ксения проводит вне дома. Накануне она в трикотажном платье и косухе отправилась в ресторан. А вот 21 мая телеведущая весь день провела с дочками: Теоной и Марусей.

Она облачилась в белые брюки и розовую майку с рубашкой в клетку в тон. Бородина также сделала нежный макияж и легкие локоны. Она покрасовалась в машине. Ее лук дополнила сумка цвет зефира.

Телеведущая привезла дочек на детский праздник к друзьям. Там они смогли поиграть с другими гостями, выполнить задания аниматоров и повеселиться.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие осыпали ее комплиментами. «Реально красивая нежная, шикарная мадмуазель», «Классный образ», «Цвета вам идут», «Ой, ну какая здесь классная вышла», «После развода расцвела», «Рубашка круто вписалась», «Наша модница», «Выглядите бесподобно в таком девичьем наряде», — прокомментировали пост подписчики.

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