Леди в черном: Бородина в трендовом трикотажном платье с разрезом и косухе отправилась в ресторан

Телеведущая похвасталась своим монохромным образом. Она провела вечер с Ольгой Орловой и другими подругами.

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она признавалась, что этот проект помог ей стать успешной. Более того, Ксения смогла поработать с Ксенией Собчак и набраться у нее опыта. Теперь она частая гостья на светских раутах.

Телеведущая отдыхает на дорогостоящих курортах. После развода с Курбаном Омаровым она живет столько с дочками: Марусей и Теоной. При этом звезда стала чаще видеться с подругами.

больше по теме Затискала всех собак: Бородина в остромодной куртке сливочного цвета и джинсах предстала на работе Телеведущая даже на съемках предпочитает носить луки в стиле кэжуал.

Бородина недавно прокатилась на метро. Она была не в восторге, так как попала в переполненный вагон, а также постояла в пробке. Но телеведущая успела на шоу Елены Блиновской.

А вот накануне она решила отправится в ресторан. Брюнетка облачилась в трикотажное платье по фигуре с разрезом. Наряд дополнила косухе в тон и босоножки на каблуке. С собой она вязла миниатюрную сумку Louis Vuitton.

Примечательно, что Бородина поддержала тренд на трикотажные платья. Она восхитила поклонников своим монохромным образом. «Классная», «Какая худенькая», «Роскошный наряд», «Я любуюсь вами», «Просто шикарная», «Какая косуха», «Чарующе», «Ну слов нет, очень красивая», — прокомментировали кадры подписчики. А вот вечер с ресторане Ксения провела с Ольгой Орловой и другими подругами.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!