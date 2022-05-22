После долгой разлуки: Шубская в кожаных мини-шортах повеселилась с Овечкиным на вечеринке

Хоккеист вернулся из поездки. Он развеялся вместе с возлюбленной.

Анастасия Шубская уже длительное время счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Она является младшей дочкой актрис Веры Глаголевой, которая ушла из жизни в 2017 году.

Примечательно, что супруги живут в США. Избранница спортсмена подарила ему двоих детей. У пары подрастают: трехлетний Сергей и Илья, которому скоро исполнится два года. Еще зимой жена хоккеиста вместе с наследниками приехала в Москву.

Еще недавно Шубская водила сыновей в театр и устраивала посиделки с сестрами. А на днях к ней приехал после длительной командировки Овечкин. Дети были рад видеть папу. 21 мая они сходили на футбольный матч со старшим сыном.

А вечером супруги уже вдвоем отправились на вечеринку, где выступил Алексей Чумаков. Спортсмена сразу окружили танцовщицы в нарядах цыган. Рядом с ним был папа его супруги Кирилл.

А Анастасия облачилась в боди и кожаные мини-шорты. Она подчеркнула стройную фигуру. Брюнетка дополнила лук сережками, а волосы собрала в низкий хвост. Когда Чумаков стал исполнять лирическую композицию, Овечкина закружил жену в медленном танце. Пара не скрывала своих нежных чувств. К слову, на празднике они встретили певицу Жасмин и других звезд.

Поклонники осыпали комплиментами супругов. Многие отметили, что Шубская выглядит элегантно даже в шортах. «Какие классные», «Приятно смотреть на такие пары», «Анастасия, вы прям грациозная лань», «На вас даже шорты сидят безупречно», «Как Александр вас любит! И цыганки не нужны», «Просто котики! Сколько тепла и нежности в вас», — прокомментировали пост подписчики.

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