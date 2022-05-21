Оделись в одной гамме: Шубская в свитере оверсайз с Овечкиным и сыном появилась на футбольном матче

Анастасия Шубская является дочкой Веры Глаголевой. Актриса умерла в 2017 году. Она успела погулять на свадьбе наследницы с хоккеистом Александром Овечкиным. А вот своих внуков артистка так и не увидела.

Избранница подарила спортсмену сыновей: Сергею уже три года, а Илье только будет в конце мая два года. Еще зимой Шубская приехала в Москву. Она много времени посвятила родным.

А на днях Шубская воссоединилась с мужем. Овечкин вернулся после длительной командировки. Жена спортсмена засняла трогательный момент его воссоединения с детьми.

А вот 21 мая хоккеист решил отправится на хоккейный матч ЦСКА — «Ростов». Еще во время прогулки по городу Александр вел сына за руку. А на трибунах он усадил его к себе на коленки. Анастасия облачилась в свитер оверсайз лазурного цвета. Вся семья была одета в одной гамме.

Во время перерыва трибуны поприветствовали Овечкина, а его старшему сыну даже позволили ударить в гонг. А для публики спел Лев Лещенко. ЦСКА разгромил «Ростов» со счет 4:0.

Поклонники восхитились дружной семьей. Сережка с интересом наблюдал за игрой. К слову, мальчик уже пошел по стопам папы и занимается хоккеем. «Какие все красивые», «Александр порадовал всех», «Чудесная семья», «Ну что за красивая мамочка! И сынок чудо», «Классные наряды!», «Ну что за прекрасный папа!», «Приятно снова вас видеть вместе», — прокомментировали пост подписчики.

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