«Папа прилетел»: Шубская показала, как Овечкин воссоединился с подросшими сыновьями в роскошном доме

Анастасия Шубская является дочкой Веры Глаголевой. Актриса умерла несколько лет назад, вскоре после свадьбы своей младшей наследницы. Она не успела увидеть внуков Сергея и Илью, которых Анастасия родила от Александра Овечкина.

Хоккеист много лет не мог обрести счастье в личной жизни, но встреча с Шубской все изменила. Теперь пара мечтает о дочке. Еще зимой молодая мама приехала в Россию, а вот ее муж находился в командировке.

Анастасия часто виделась с родными. Она водила детей в театр, а также на праздники. Старший сын Овечкина уже хочет идти по его стопам. Он занимается хоккеем. А вот младшему только в конце месяца исполнится два года. Примечательно, что 18 мая спортсмен впервые за несколько месяцев приехал домой.

«Папа прилетел», — сообщила звезда.

Шубская засняла трогательное воссоединение семьи. Малыши с настороженностью смотрели на Александра, а потом бежали в его объятия. Он стоял посреди большой гостиной с камином и дорогостоящим интерьером.

Вторую половину дня они провели на природе. Из дома можно выйти во двор, где есть скамейка и много деревьев. Сережа в стеганой куртке общался с папой. Он даже подарил маме цветы, чем вызвал у нее умиление. Потом во время променада отметился и Илья, который выглядел не менее стильно в шапке и куртке.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Я бы так же бежал, если бы увидел Александра», «Настоящее счастье», «Как мило. Вот и все, что для счастья надо, чтоб мама и папа были рядом», «Классный папа, а мальчишки — красавчики!», «Какая классная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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