Просто девушка: Анастасия Шубская в джинсах клеш и розовом худи привела сыновей в театр

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она уже давно счастлива в браке с Александром Овечкиным. Знаменитый хоккеист долгое время был одинок, а потом встретил наследницу актрисы.

На их пышной свадьбе гуляли все «сливки» отечественного шоу-бизнеса. А вскоре избранница подарила спортсмену двоих сыновей: Сергею уже три года, а Илье всего годик. Пара теперь мечтает о дочке.

Супруги живут в США, но регулярно приезжают на родину. Шубская уже несколько месяцев находится в Москве. Она виделась с сестрами и гуляла на вечеринке с отцом Кириллом Шубским.

А вот на днях ей довелось отправится в театр в Барвихе. Дедушка решил сводить внуков на детский спектакль. В соцсети молодая мама поделилась кадрами из театра. Она предстала в джинсах клеш и розовом худи. Дети были одеты с ней в одном стиле.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Овечкина. Многие отметили, что она очень стройная. Другие заметили, что сыновья хоккеиста подросли.

«Ну что за чудесная семья», «Как это мило», «Сыновья просто прелесть», «Анастасия, ну дочь его вы стройная! как догадаться, что мама двоих детей?», «Ой, какая вы высокая и худышечка еще», «Мальчики воспитанные, не убегают, не шумят», «Какой у вас приятный семейный вечер получился», «Любуюсь вами», «А дедушка молодец, уделяет время внукам», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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