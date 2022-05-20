«Какая ты красотка!»: Кудрявцева в небесно-голубом костюме отпраздновала 51-летие в ресторане с Лазаревым

Телеведущая предпочла провести время с экс-возлюбленным, а не с мужем.

Лера Кудрявцева уже много лет снимается в разных проектах. Она построила успешную карьеру на телевидении. Зрители не только видят ее в шоу «Секрет на миллион», но также блондинка ведет «Новую волну» и «Песню года».

Уже почти 9 лет она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары растет дочка Мария, которой три года. Влюбленные редко выходят в свет, но недавно провели отпуск в Турции.

А вот 19 мая Лера отпраздновала свой день рождения. Лишь утром она побыла с наследницей, а потом отправилась на работу. Телеведущую поздравила съемочная команда, а также Антон Привольнов, с которым она ведет передачу «Звезды сошлись». А вечером именинница отправилась на встречу с бывшим возлюбленным. Кудрявцева приехала в ресторан на дорогостоящем автомобиле.

Она щегольнула в небесно-голубом костюме с приталенным жакетом, жилеткой и в кроссовках. Ее с теплыми словами встретил певец.

«Звезда моя! Именинница! Какая ты красотка» — восхитился Сергей.

Они разместились за столиком. Лера отведала кусочек торта. Ни для кого не секрет, что они очень давно дружат и даже познакомили своих детей.

«Сидим вдвоем, о жизни болтаем. Ну так скромно, скажем так, сидим в наше время», — заметила она. «Празднуем», — сказал Лазарев.

Поклонники были рады видеть их вместе. Однако многие удивились, что телеведущая провела время с артистом, а не со своим мужем Игорем Макаровым. К слову, Кудрявцева отпраздновала 51-летие. Еще в прошлом году она призналась, что не боится своего возраста и принимает его.

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