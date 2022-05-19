Встретили с шарами и цветами: Лера Кудрявцева в молочном жакете и брюках-дудочках отметила 51-летие

Телеведущая была удивлена, когда увидела сюрприз. Ее поздравил даже Антон Привольнов, который только вернулся из отпуска.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что с юных лет снималась в передачах и брала интервью. Блондинка стала знаменитой на всю страну. Теперь она ведет шоу «Секрет на миллион», а также «Звезды сошлись».

Не раз Лера говорила, что спокойно относится к своему возрасту. Поклонники зачастую восхищаются тем, как она выглядит. А сама звезда признается, что возрастные изменения коснулись и ее.

19 мая Кудрявцева отмечает свой день рождения. Она успела побыть с дочкой Марией, а потом отправилась на работу. Телеведущая покрасовалась на камеру в черных брюках-дудочках и молочном жакете. Наряд подчеркнул ее фигуру. В гримерке ее ждали воздушные шары — подарок от съемочной группы.

Каждый час к ней приходили знакомые с цветами и подарками. Также к ней пришел соведущий Антон Привольнов с цветами и вазой в восточном стиле.

«Эта лампа из Узбекистана. Я только вчера оттуда приехал. Они считают, что именно в такой лампе жил джин. Поэтому, я думаю, ты сама можешь сделать все, что ты хочешь. Главное, сделать вот так: тын-тын (Трет лампу.)», — отметил Антон.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «И кто догадается, сколько вам лет?», «Вообще не меняетесь», «Какой у вас дружный коллектив», «Очень красивая, и наряд прям утонченный», «Наша элегантная ведущая», «Слов нет! Лучшая мама, бабушка, жена», — прокомментировали пост подписчики.

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