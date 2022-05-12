Юный садовод: Лера Кудрявцева засняла дочку в струящейся тунике цвета лазури среди клумб

Телеведущая не перестает удивляться тому, какой характер у ее наследницы.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни ведет музыкальные чарты, передачи и шоу. Блондинка также является ведущей «Новой волны» и «Песни года».

Поклонники привыкли видеть ее в сверкающих нарядах. Но в обычной жизни она носит простые наряды с яркими акцентами. К слову, в свои 50 лет телеведущая может похвастаться стройностью.

Недавно Кудрявцева отправилась в Турцию. Там она решила провести отпуск с мужем Игорем Макаровым и трехлетней дочкой Марией. На отдыхе наряжается не только телеведущая, которая носит юбки и шорты.

Ее наследница тоже взяла с собой много нарядов. Если на днях Лера подловила ее в пышном платье на танцах, то теперь Мария прогуливалась в струящейся тунике лазурного цвета. Ее волосы были собраны в хвостики. Девочка с интересом изучала клумбу с цветами.

«Просто они разноцветные все, видишь? Бело-фиолетовые!» — отметила Кудрявцева. «Нет! Идем! Я сказала тебе, что они белеют! Видишь, они белеют», — заверила дочка. «Они не белеют, Машунь! Это сорт такой, разноцветные», — пояснила телеведущая. «Вот видишь, белеют! Что ты говоришь! Смотри, а эти еще не побелели», — продолжила настаивать кроха. «Думаешь будут белеть?» — уточнила звезда. «Да», — сказала Маша.

Поклонники восхитились тем, какой любопытной и пытливой растет дочка Леры. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за ребенок», «Она чудесная», «Ну кто еще додумается, что цветы меняют свой окрас! Молодец», «Очень мудрая девочка», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!