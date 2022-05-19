«Слишком откровенно»: Волочкова в бикини не по размеру обнажила свои прелести

Балерина опубликовала новые фото из Турции. Поклонники были изумлены от вида ее купальников и фигуры.

Анастасия Волочкова является известной балериной. Она выступала на многих сценах, в том числе и в Большом театре. Но теперь артистка создает свои постановки. Ее также можно увидеть в телевизионных шоу.

Блондинка зачастую оказывается в центре скандалов то из-за любви к откровенным нарядам, то из-за личной жизни. Но недавно звезда уехала отдыхать в Турцию с новым кавалером.

больше по теме Анастасия Волочкова без юбки засветила свои прелести на яхте Балерина продолжает удивлять поклонников.

Волочкова сразу отметила, что это курортный роман. Она наслаждается своей жизнью и делится радостными моментами. Балерина снова взяла с собой целый чемодан купальников.

За день она меняет несколько образов. На этот раз артистка сначала позагорала в черном мини-бикини. Она надела струящуюся прозрачную тунику. Наряд позволил ей оголить свои рельефные ноги и другие прелести фигуры.

В этом бикини она не стала делать шпагат. Волочкова переоделась в алое монокини и уже в нем раскинула ноги в шпагате на яхте. Этого ей показалось мало и балерина сошла на берег, чтобы позировать на скалах. Она снова сменила купальник, выбрав мини-бикини из розовых треугольников.

«В гармонии с природой.. Вам какое фото более по душе? На камнях, на яхте, на ее носу в шпагате или на корме? Только не пытайтесь повторить мой опыт шпагата на яхте, потому что есть опасность упасть в воду.

Сотрудники нашей команды ругаются на меня, потому что я размещаю много постов в день. А что мне делать если у меня много красивых фото? Приходится их в карусель спихивать. А отдых мой прекрасен и наполнен романтикой, красотой и любовью!» — заявила звезда.

Поклонники были изумлены не только ее фигурой, но и снимками. «Ох, Настя! Стоит прикрыться», «Трусики очень маленькие», «Трусы в данном случае можно было вообще не надевать», «Слишком откровенно», «Настя, вам трусики малы», «Смените плавки пожалуйста», «Спасибо, что шпагат не в черном бикини», — стали писать подписчики.

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