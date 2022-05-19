Анастасия Волочкова без юбки засветила свои прелести на яхте

Анастасия Волочкова является известной балериной. Многие отмечают, что она в последнее время все чаще появляется на телевидении, но не из-за постановок и выступлений, а из-за скандалов или личной жизни.

В свои 46 лет артистка находится в поисках жениха. В прошлом году она пережила несколько расставаний, и вот недавно звезда уехала отдыхать на море в компании нового избранника.

По словам Волочковой, ее возлюбленный оплатил эту поездку в Турцию. Она пояснила, что он 39-летний иностранец. На отдыхе балерина то и дело щеголяет в бикини. Она обладает стройной фигурой, которую не перестает показывать.

Артистка уже щеголяла в купальнике со стразами. А теперь Анастасия покрасовалась на яхте в одной футболке с надписью, обращенной к хейтерам. Она оголила стройные и рельефные ноги.

«Мы вновь на яхте. Идем в красивые места с Наташенькой. Представим вам эти красоты и поделимся», — написала звезда.

Поклонники отметили, что привыкли к подобным кадрам. Многие поразились ее стройности. «Так жалко ваши ноженьки. Дайте стопам отдохнуть», «После этой футболки я полюбила вас еще сильнее», «А юбку носить уж не модно», «Любительница показать прелести», «И никакого стеснения», «Просто роскошная», «До чего хороша», «Ноги такие, что покормить хочется», — стали писать пользователи Сети.

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