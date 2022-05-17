«Все прелести в стразах»: Волочкова в нюдовом купальнике раскинула ноги в воздушном шпагате

Балерина проводит свой отпуск на море с возлюбленным. Новые кадры вызвали изумление у фанатов.

Анастасия Волочкова является известной балериной. Она не скрывает, что долгое время работала в Большом театре. Теперь артистка создает свои постановки. Она не раз говорила, что добилась славы только благодаря упорству и труду.

Но также Анастасия часто оказывается в центре скандалов. Она любит гулять по своему участку без одежды, за что на нее подали в суд соседи.

Однако Волочкова привыкла давать отпор злопыхателям. И перед началом лета она решила уехать с возлюбленным на море. По словам балерины, она остановилась на острове, поэтому никто не мешает их отдыху. По прилете артистка начала публиковать пляжные снимки. С собой она в очередной раз взяла целый чемодан купальников.

Новое фото сразило поклонников. Анастасия в нюдовом монокини со стразами раскинула ноги в шпагате на стеклянной перегородке балкона, создав эффект парения в воздухе. Она блеснула рельефной фигурой и своей растяжкой. Купальник сверкал в лучах солнца, подчеркнув ее прелести.

Подписчики были сражены таким фото. Но потом Волочкова опубликовала отфотошопленный снимок, поместив себя между двум грузовиками. Юмор балерины разделили ее фанаты.

«Наконец-то красивый купальник», «Прелести сияют», «Лучший шпагат», «Эффектно и красиво», «А если ногами быстро-быстро быстро махать, можно долго зависнуть в воздухе» «Чудеса фотошопа», «Уже, если честно, надоело», «Все прелести в стразах», «Парить над морем в шпагате! Может только Волочкова», — прокомментировали пост подписчики.

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