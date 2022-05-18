«Юбку-то забыла»: Бузова в поясе-корсете с бахромой и ботфортах блеснула своими формами

Ольга Бузова может похвастаться тем, что она ведет несколько передач. Более того, она стала успешной певицей. Недавно артистка отпраздновала важную дату — 18-летие карьеры на телевидении. Она напомнила всем, в каких нарядах произвела фурор на красных дорожка, а также что пережила развод с Дмитрием Тарасовым.

Теперь звезда намерена продолжать удивлять публику. Накануне на премии «Жара» она блеснула бюстом в откровенном наряде перед бывшим бойфрендом.

А вот 18 мая Ольга весь день провела на съемках. Певица готовится презентовать новый клип. Примечательно, что она примерила несколько нарядов. Если первый образ был скромным, то второй лук вызвал изумление у подписчиков.

Она щегольнула в боди и серебристом поясе-корсете с длинной бахромой. Лук дополнили лишь черные ботфорты. Бузова устроила дефиле, блеснув своими мощными формами.

«„И для тебя плету я паутину. Поймаю в свои сети настоящего мужчину“. Завтра ночью я порадую вас хитом, который, я надеюсь, вновь разожжет огонь в ваших сердцах спустя 20 лет», — заявила звезда.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. Но некоторым ее образ показался слишком откровенными. «Вау, бомба», «Твоя паутина уже устарела», «Юбку-то забыла», «Одежду распродала? Что за вид?», «Оля, какие бедра», «После встречи с бывшим так развлекаешься», «А юбка где?», «Опять за свое», — прокомментировали пост подписчики.

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