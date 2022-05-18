Прям девочка-девочка: 36-летняя Бузова в юбке-бутоне и на шпильках появилась на съемках

Ольга Бузова не скрывает, что уже 18 лет строит карьеру на телевидении. На днях она отметила это событие, собрав гостей на закрытой выставке. Артистка предпочла показать свои легендарные наряды и даже награды.

Даже спустя время она не перестает удивлять публику. Для каждого выхода в свет блондинка подбирает образы со стилистами. А порой свои недостатки она превращает в достоинства.

18 мая Бузова провела весь день на съемках. Она намекнула, что готовится презентовать новую песню. Телеведущая поделилась кадрами, на которых покрасовалась в новом образе.

Она продемонстрировала фигуру в черной юбке-бутоне и блузке оверсайз с рюшами. Наряд а-ля школьница дополнили босоножки с кисточками. Ольга скрыла живот и сделала акцент на стройных ногах.

Она не раз признавалась, что еще не вернулась в форму. Вскоре артистка устроила танцы на сцене.

«Скоро новые танцы, а значит — новая песня», — похвасталась она.

Поклонники отметили, что сдержанный образ идет телеведущей. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего хорошенькая», «Просто прелесть», «Ох, Оля! Какая красивая», «А раньше так нельзя было?», «Нереально! Ноги бесконечные», «Такой наряд! Вы прям ученица», «Опять коса ниже талии», «Какая юбчонка! А вот блузка прям с чужого плеча», — прокомментировали кадры подписчики.

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