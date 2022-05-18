Талия пропала: Анна Семенович в неудачном платье миди и кедах испортила фигуру

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она успела завоевать любовь поклонников, когда была солисткой группы «Блестящие». Потом певица построила успешную сольную карьеру.
Она выпускает новые клипы, посещает премии и красные дорожки. В 42 года артистка не перестает работать над фигурой. Она обладает нестандартными формами, но старается корректировать внешность с помощью нарядов.
Весной Анна носила как брючные костюмы, так и плащи. А не так давно она отдохнула на море. В соцсети артистка поделилась новыми фото. На кадрах она гуляет среди пальм в алом лаконичном платье миди и кедах. При этом у нее были распущенные волосы и неброский макияж. Семенович решила сделать акцент на тонких щиколотках.
Поклонники даже посчитали, что звезда постройнела. Но некоторые решили, что у нее пропала талия. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер. Он пояснил, какую ошибку допустила певица.
«Платье и кроссовки — сочетание, которое еще пару лет назад вызывало эффект „вау“, сейчас выглядит банально. Я не могу назвать микс нестильным, скорее заезженным. От артистов с именем и возможностью пользоваться услугами стилистов, мы ждем более интересные варианты. В данном случае Аня не трендсеттер.
Платье не самое удачное. Посмотрите какой необычной в нем выглядит Семенович. Ей не стоит выбирать платья с завышенной талией. Нужно напротив делать акцент на талии. С помощью ремня создавать эффект песочных часов», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
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