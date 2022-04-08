«Выстроить фигуру»: Семенович показала, как подобрать идеальную юбку для не самой «простой» фигуры

На днях Анна Семенович заявляла, что гордится своей фигурой. Пышные телеса блондинки привлекают внимание многих мужчин. При этом артистка знает, как умело подобрать образ, чтобы подчеркнуть все достоинства.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер, глядя на новый образ Анны, состоящий из прямой юбки из экокожи отметил, что в этом образе певице идет все: от фасонов до цветов.

«У Семенович не самая «простая» фигура. Нужно знать работу с пропорциями, чтобы одеть ее, как на фото. Это первично. Стиль, цвет, фактуры и тренды будут вторичными. Сначала нужно выстроить фигуру: подтянутую, стройную, красивую, а потом уже все остальное.

В данном случае завышенная талия и правильная длина юбки, вытянули ножки. Разрез еще больше усилил эту игру с пропорциями.

Простой верх. Здесь не подчеркнута грудь, что очень хорошо. Фигура выглядит правильной, а не перевернутым треугольником. Шляпка, туфельки — все в тему, все к месту. Достойный образ», — заключил Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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