«Еще похудела»: Волочкова в бирюзовом купальнике блеснула исхудавшими ногами на камеру

Анастасия Волочкова является известной балериной. В свое время она выступала в Большом театре. У артистки хорошие отношения с Николаем Цискаридзе. Но теперь она предпочитает создавать свои постановки.

Танцовщица не скрывает, что теперь на нее обращают внимание чаще не из-за творчества, а из-за скандалов. Она не так давно оказалась в суде, так как соседи хотят запретить ей ходить без одежды по собственном участнику.

Но Волочкова теперь хочет облагородить свой двор, чтобы за ней никто не подглядывал. А пикантные кадры в соцсети она сама выкладывает, когда попарится в бане. А вот 9 мая балерина покрасовалась у зеркала в бирюзовом купальнике. Она подчеркнула свою точеную фигуру, не скрыв прелести. Примечательно, что Анастасия была без макияжа.

«Почему-то я еще похудела немного. Видимо, много нагрузки физической перед спектаклем и отсутствие еды в рационе. Но зато легкое ощущение тела и состояние», — написала звезда.

А вот поклонники подвергли ее критике. Многие посчитали публикацию подобных кадров неуместными в День победы. «Очень своевременное фото», «В плечах широка», «Настя, вы на число и месяц сегодня смотрели?», «Разве красиво выставлять фото в трусах, в такой день?», «Совсем плоская», «Слишком худая», «Ноги такие тоненькие», — стали комментировать пост подписчики.

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