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В бикини и на море: Анастасия Волочкова растянулась в шпагате на бортике бассейна

Балерина улетела на курорт.

В бикини и на море: Анастасия Волочкова растянулась в шпагате на бортике бассейна
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова улетела отдыхать. Куда именно отправилась экс-солистка Большого театра, она не сказала, но показала. Первые кадры с морского курорта уже заняли свое место в ее Telegram-канале.

Волочкова предстала на фото в традиционной для обстановки позиции — в поперечном шпагате. Не изменяя себе, звезда расположилась на бортике бассейна в бикини и продемонстрировала свою знаменитую растяжку.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

По пейзажу, в котором позировала звезда, догадаться о ее местонахождении сложно, лишь понятно наверняка, что это не Мальдивы, которые так любит артистка.

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