«Сейчас таких уже нет»: Боня похвасталась кольцом с бриллиантами, подаренным мамой миллионера Смерфита

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». В свое время она прославилась благодаря проекту и стала телеведущей. Однако свою карьеру Виктория продолжила в роли модели, бьюти-блогера и бизнесвумен.

Уже давно она живет в Монако. Раньше Боня строила отношения с миллионером Алексом Смерфитом. Она родила от него дочку Анджелину. Но свадьба так и не состоялась, а влюбленные расстались друзьями.

Примечательно, что теперь подруги уговаривают Викторию снова сойтись с миллионером. Они считает, что он повзрослел и переосмыслил многое в своей жизни.

И недавно светская львица намекнула, что у нее новый роман, но имя избранника пока хранит в секрете. Много времени она уделяет дочке, которая учится в престижной школе. На этот раз Боня похвасталась новым подарком, пока везла наследницу на учебу.

На ее пальце красовалось массивное кольцо с бриллиантами. Оно было выполнено в виде спирали. Виктория призналась, что это подарок от мамы Смерфита, который она очень ценит.

«Это колечко мне подарила Алекса мама. Это ее собственное кольцо, поэтому сейчас в продаже таких уже нет. Вот поближе покажу. Это колечко сочетается с браслетом Cartier», — поделилась звезда.

А ранее она проболталась, что бывший возлюбленный дал ей свою машину. По всей видимости, со временем их отношения становятся только теплее

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