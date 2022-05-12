«Ты думаешь, я тебе верю?»: Боня запечатлела, как дочка пытается увильнуть от уроков

Виктория Боня является известной светской львицей. Она прославилась, когда участвовала в шоу «Дом-2». Примечательно, что ей удалось стать богатой и знаменитой. Она уже давно живет в Монако.

Виктория встречалась с миллионером Алексом Смерфитом, но их отношения не сложились. Однако Виктория поддерживает с ним дружеские отношения. Они растят дочку Анджелину, которая учится в престижной школе.

В последнее время Боня много времени посвящает наследнице. Они ходят на пляж и за покупками. Все чаще светская львица замечает, что дочка похожа на папу.

Например, она не любит делиться едой. А вот теперь ей удалось подловить девочку, которая в шортах и топе бегала по дому. Она решила попросить у мамы телефон, но ей можно им пользоваться только на выходных и только два часа. Виктория также заметила, что наследница снова носит ее вещи.

«А носки кто мои затирает? Мама на руках стирает со стиральной доской все твои носки и свои», — возмутилась звезда. «Мне нужен телефон для кода», — заявила Анджелина. «Хитрая такая. У нее лимит на телефон по выходным 2 часа в день», — написала Боня. «А у тебя нет лимита на телефон? Где ты сидишь, в компьютере?» — спросила она. «Я играю», — призналась девочка. «А кто тебе разрешал? Ты уроки сделала?» — уточнила мама. «А у меня нет уроков сегодня. Мы с учительницей сделали», — пояснила Анджелина. «Ты думаешь, я тебе верю?» — ехидно сказала Виктория.

Поклонники восхитились тем, как быстро соображает дочка светской львицы. Многие отметили, что она смышленая, как мама. Другие одарили ее комплиментами. Анджелина может похвастаться длинными волосами.

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