Есть что показать: 42-летняя Боня в черном бикини вышла загорать на террасу в Монако

Бывшая звезда телестройки призналась, что возлюбленный попросил ее такие фото не выкладывать.

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она не скрывает, что проект сделал ее знаменитой. Ей удалось поработать телеведущей, а потом она стала звездой соцсетей. Виктория развивается, как бьюти-блогер, а также имеет свою марку одежды.

Уже давно она живет в Монако, где растит дочку Анджелину, рожденную от миллионера. Однако в начале года, звезда объявила, что снова свободна.

В свои 42 года Боня может похвастаться моложавым видом. Примечательно, что она часто хвастается фигурой. Светская львица в последние годы не худела, а набирала вес. При этом она занималась спортом, чтобы добиться рельефности.

На днях покрасовалась на пляже в Монако. Тогда она впечатлила поклонников своими формами. А теперь Виктория вышла позагорать на свою террасу в черном бикини. Она подставила солнцу плоский живот и декольте. Но звезда пририсовала себе юбку.

«Когда дала слово любимому, больше не выкладывать фото в купальнике, но настроение фотки нравится и хочется ее поставить», — написала она.

Поклонники удивились, так как нового возлюбленного Боня скрывает.Никто не подозревал, что у нее появился бойфренд. Хотя она не скрывает, что мечтает завести еще детей. Также во время поездки на Бали светская львица хвасталась романтичным ужином и другими моментами, намекая на то, что у нее появился воздыхатель.

«Ну до чего красивая», «Такие формы нельзя прятать», «И кто такой наглый, что запрещает тебе? Если любит, то не будет запрещать», «У вас фигура богини», — прокомментировали пост подписчики.

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