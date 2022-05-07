Копия мамы: Виктория Боня запечатлела подросшую дочку в юбке плиссе на празднике

Телеведущая помогла Анджелине выбрать подарок для подруги. Девочка весь день провела с мамой.

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она давно стала богатой и знаменитой. Виктория живет в Монако, где у нее был роман с миллионером Алексом Смерфитом.

Но они расстались, хоть светская львица и подарила ему дочку Анджелину. Она признавалась, что сама себя обеспечивает. Если раньше Боня работала телеведущей, то теперь она успешный бьюти-блогер. В свои 42 года звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Примечательно, что на днях Виктория намекнула, что у нее новый роман. Но имя избранника она хранит в тайне. В последнее время светская львица все чаще проводит время с дочкой.

На днях они вместе ходили на пляж. А вот 7 мая телеведущая отвела ее в магазин ювелирных украшений, где Анджелина выбрала подарок подруге. А потом Боня повезла ее на праздник на своем дорогостоящем автомобиле.

Дочка звезды предстала в футболке и юбке плиссе. Она решила дополнить наряд колготками и кроссовками. Не раз Виктория замечала, что наследница носит ее обувь.

Поклонники отметили, что Анджелина растет копей мамы. Многие поразились тому, как они похожи. «Ну просто красоточка», «Какая у вас хорошенькая дочка», «Вика, она ваша копия», Классно, когда такие отношения«, «Шикарно! Она одевается также, как и вы», — стали писать пользователи Сети.

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