Как у побитой собаки: Галкин показал печальные глаза Пугачевой на израильских посиделках

Примадонна в кадре даже не пытается улыбнуться.

Максим Галкин давно не радовал своих поклонников кадрами из Израиля. И люди стали беспокоиться, как поживают их любимцы.

Оказалось, что у звездной пары все хорошо – встречаются с друзьями, проводят вечера за тихими посиделками со сбежавшими за рубеж российскими знаменитостями. В личном блоге Максим Галкин выставил фото Аллы Пугачевой, расположившейся рядом с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем.

Мужчины-музыканты явно счастливы, лучезарно улыбаясь на камеру, а вот Примадонна, хоть и посвежела, с трудом пытается натянуть улыбку.

К слову, блогер Лена Миро уверена, что уже этим летом Алла Борисовна вернется в Россию. По ее мнению, народная артистка намеренно никак не комментирует политику, чтобы была возможность спокойно приехать домой.

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