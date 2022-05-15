«Поведет Диму венчаться»: почему Пугачева должна выйти замуж за Билана, рассказала Миро

Дима Билан заинтриговал публику снимком возле ЗАГСа в социальных сетях. Еще интереснее оказалась подпись под фото: «Пришел, сдаюсь!» То ли очередной пиар со стороны артиста, то ли правда подал заявление, — этого певец фолловерам не разъяснил.

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Вместе с тем блогер Лена Миро рассудила в своем ЖЖ, что жениться для 40-летнего Билана – хорошая идея. Правда характер у него сложный, нужна невеста особая, опытная. Акула пера решила, что Алла Пугачева для этого будет хорошей кандидатурой.

«К счастью, скоро освободится Аллочка Борисовна Пугачева! За Филиппом она уже была замужем, с Максимом венчалась тоже, справится и с проказником Димой.

Скажет ему: «Ну-ка, Витек, завязывай ты с этой своей печалью и неудачами в личной жизни!» И поведет под ручку в третий раз венчаться.

Домик есть с большим задним двориком. Можно приглашать многочисленных друзей туда, жить в свое удовольствие. Да и Аллочке будет повод вернуться назад с чужбины», — написала Миро.

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