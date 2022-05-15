Блондинка на миллион: Лопырева в белом мини-платье с мерцающей сеткой щегольнула в Дубае

Победительница конкурсов красоты провела время с друзьями в ресторане. Она выбрала женственный образ.

Виктория Лопырева является известной моделью и телеведущей. Она прославилась, когда стала победительницей конкурса «Мисс Россия». С тех пор прошло много лет, но блондинка не перестает восхищать поклонников моложавым видом и стройной фигурой.

Она часто посещает красные дорожки и фестивали. Виктория и сама организует разные мероприятия в Дубае, где живет уже два года.

Недавно Лопырева отдохнула в Майами. Она делилась яркими кадрами с побережья. А вот на днях модель вернулась в ОАЭ. Она провела 13 мая в ресторане, где встретилась с друзьями.

Для такого случая Виктория выбрала белое мини-платье с мерцающей сеткой из страз. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры и загорелую кожу. Виктория покрасовалась перед камерой в вечернем аутфите.

«Это была особенная пятница», — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. Виктория смогла сразить подписчиков своим луком. «Ну очень красивая», «Просто слов нет», «Вы само совершенство», «Как налюбоваться», «Ножки, которые спасут мир», «Наряд обворожительный», «Просто красотка!», «Там где вы, всегда красиво», «Ну что за платье! Дива», — прокомментировали пост подписчики.

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